TORINO: NICOLA POSSIBILE SOSTITUTO DI MIHA

23 maggio 2017

"Mihajlovic non si discute". Lo ha detto ieri il presidente del Torino Cairo, intervenuto a Premium Sport per spiegare il confronto avvenuto tra il tecnico granata e la squadra avvenuto domenica dopo la sconfitta contro il Genoa. In ogni caso, circola il nome dell'attuale tecnico del Crotone Nicola come possibile sostituto di Mihajlovic per la prossima stagione, nel caso la situazione in casa granata dovesse precipitare.