TORINO, NIANG SPINGE PER TORNARE IN FRANCIA

22/08/2018

Mbaye Niang spinge per lasciare il Torino. L’arrivo di Zaza in granata ha ridotto al lumicino le speranze dell’ex Milan di vedere il campo in questa stagione. La punta vuole tornare in Francia: secondo il ‘Corriere di Torino’, sono 3 i club che lo stanno cercando: Monaco, Nantes e Marsiglia.