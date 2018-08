TORINO, NIANG E LJAJIC VERSO L’ADDIO

21/08/2018

Con l’arrivo di Zaza il parco attaccanti del Torino è arrivato a nove elementi, inevitabile nei prossimi giorni qualche addio per sfoltire la rosa: secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport i primi indiziati sono Niang e Ljajic, con il primo che ha richieste da Marsiglia, Bordeaux e Leganes ma con estimatori anche in Russia tra Cska e Lokomotiv. Discorso diverso per il serbo, che ha poche richieste ma piace in Turchia a Besiktas e Trabzonspor.