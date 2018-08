TORINO, NIANG AI SALUTI: VA AL RENNES

29/08/2018

Mbaye Niang è vicinissimo al ritorno in Francia. L’esterno è in uscita dal Torino che avrebbe trovato un accordo con il Rennes per la cessione del calciatore con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’ex Milan ha già varcato i campi della Ligue 1 con la maglia del Caen da giovanissimo.