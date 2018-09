TORINO, MORETTI: "DECIDERÒ IL MIO FUTURO A FINE STAGIONE"

07/09/2018

Emiliano Moretti ha iniziato la nuova stagione dimostrando di reggere fisicamente i ritmi. Per questo l'ipotesi di un rinnovo di contratto in scadenza con il Torino a giugno non può essere scartata: "Arriviamo al 30 giugno, poi vediamo. Spesso noi calciatori ci sentiamo molto più di quello che in realtà siamo. Quindi quando arriva il momento fatidico diventa complicato ritornare alla realtà", ha detto in una riflessione durante un evento benefico all'ospedale Regina Margherita di Torino. Poi ha aggiunto: "Con l'esperienza devi riuscire a capire che sei solo un calciatore, che la carriera è una parentesi bellissima della tua vita e che per forza di cose finirà. Ma ho ancora tempo per pensarci, almeno fino al 30 giugno".