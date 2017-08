TORINO: MIHAJLOVIC "ORMAI BELOTTI NON PARTE. SU CASSANO..."

26 agosto 2017

"Mettere una data limite per le offerte era un'idea per non trovarsi nell'ultimo giorno di mercato con la possibilità che si presenti qualcuno con 100 milioni e ci porti via Belotti ma a questo punto credo che difficilmente succederà e Gallo rimarrà con noi. Se non è successo fino a oggi, non succederà". Lo ha detto il tecnico del Torino Mihajlovic alla vigilia della sfida contro il Sassuolo. "Cassano? Non credo lo allenerò".