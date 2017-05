TORINO: MIHAJLOVIC "BELOTTI? FISSEREMO ULTIMATUM PER CLAUSOLA"

13 maggio 2017

"Se arrivasse un'offerta per Belotti si vedrà, ma bisogna fissare un limite temporale, perché se lo vendessimo al 30 agosto non avrebbe senso". Lo ha detto il tecnico del Torino Mihajlovic alla vigilia della sfida con il Napoli. "Conosco il Gallo e non è il tipo di persona che farebbe una cosa simile, ma dobbiamo chiarire le cose prima possibile. Ci parleremo e fisseremo una data oltre la quale anche la clausola non varrà più e non accetteremo più offerte...".