TORINO, MIHAJLOVIC: "BELOTTI? CON CERTE OFFERTE..."

22 aprile 2017

"Belotti è un giocatore difficile da rimpiazzare, se dovesse andare via. Io spero rimanga, ma se sarà così deve farlo con la testa giusta. Tutti speriamo che il Gallo rimanga, anche lui lo vorrebbe, ma prima o poi è possibile che arrivino offerte importanti. E in quei casi non è facile rimanere...". Così Sinisa Mihajlovic sul futuro dell'attaccante granata.