TORINO, MIHA: "NON RISCATTEREMO CASTAN"

20 maggio 2017

Nella conferenza di vigilia del match contro il Genoa, Sinisa Mihajlovic ha parlato del futuro di Leandro Castan. "Ha avuto un po' di problemi fisici, poi, dal momento che non lo riscatteremo, ho preferito provare altri in quel ruolo per poter far bene alcune valutazioni in vista dell'anno prossimo - ha spiegato l'allenatore serbo -. Castan si è sempre comportato da grandissimo professionista: purtroppo, come detto, non lo riscatteremo e dunque ho preferito fare valutazioni sugli altri elementi del reparto difensivo".