TORINO, MAZZARRI VUOLE BORINI

8 gennaio 2018

Inamovibile con Montella, un po' meno con Gattuso. Fabio Borini, dopo un avvio sempre da protagonista in questa stagione, stra trovando sempre meno spazio nel Milan. Ed ecco che si accendono i radar del mercato. Walter Mazzarri, nuovo allenatore del Torino, lo avrebbe indicato come il rinforzo adeguato per l'attacco granata. Operazione non facile: Borini è arrivato al Milan in prestito dal Liverpool con obbligo di riscatto fissato a sei milioni di euro.