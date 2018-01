TORINO, MAZZARRI CHIEDE LAXALT E OKAKA

6 gennaio 2018

Per la Gazzetta dello Sport la lista dei desideri che Walter Mazzarri ha compilato per la dirigenza del Torino è composta da pochi giocatori. L'ex tecnico di Napoli e Inter ha visto in Laxalt del Genoa un obiettivo di primo ordine per rinforzare la fascia. Gradito anche Lazzari della Spal. In attacco, vista la necessità di un vice-Belotti, con le quotazioni in discesa di Pazzini salgono quelle di Okaka, attaccante che Mazzarri ha già avuto al Watford.