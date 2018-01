TORINO, MAZZARRI BLOCCA LA CESSIONE DI BOYE'

10 gennaio 2018

Walter Mazzarri non vuole lasciar partire Lucas Boyé: il nuovo allenatore del club granata sembrerebbe aver bloccato la cessione dell'attaccante che per caratteristiche si sposerebbe bene con il nuovo credo tattico del tecnico toscano. Genoa e Verona si erano mosse negli scorsi giorni per cercare di avere in prestito il calciatore, ma l'arrivo di Mazzarri sulla pnchina del Torino ha bloccato la cessione.