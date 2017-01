TORINO, MARTINEZ VERSO L'ADDIO

11 gennaio 2017

Josef Martinez lascerà il Torino. Lo conferma l'agente del giocatore Sebastian Cano al portale venezuelano Lider en Deportes: "È difficile immaginare Josef ancora al Torino alla fine del mercato. Abbiamo ricevuto offerte da Inghilterra, Germania e Belgio. In più ci sono state proposte da Russia, Cina ed Emirati Arabi, anche se le abbiamo scartate. Vogliamo guardare più al lato sportivo che a quello economico", ha detto il procuratore. "A breve sarò a Torino per definire il suo addio. Spero che la prossima destinazione sia l'ultima prima dell'approdo in un club di prima fascia".