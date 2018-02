TORINO: LJAJIC PUO' PARTIRE A FEBBRAIO

1 febbraio 2018

Adem Ljajic sembra non far più parte del progetto del Torino. Escluso con Benevento, Bologna e Sassuolo, il serbo è ormai ai margini della squadra di Mazzarri. Su di lui c’è lo Spartak Mosca di Carrera: da quelle parti il mercato è aperto sino al 24 febbraio e quindi può ancora succedere tutto. Il fantasista – come riporta Tuttosport - potrebbe anche essere ceduto in Cina o addirittura negli Stati Uniti.