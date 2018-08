TORINO, LJAJIC A ISTANBUL PER FIRMARE COL BESIKTAS

31/08/2018

Il Torino saluterà oggi Adem Ljajic: il giocatore serbo è atteso a Istanbul per ratificare l'accordo con la formazione turca del Besiktas. L’attaccante ex Fiorentina, Roma e Inter, verrà ceduto con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro in favore della squadra turca.