TORINO: LAZZARI, LAXALT E MAGGIO NEL MIRINO PER LA FASCIA

12 gennaio 2018

Deve provare a cambiare marcia il Torino dopo l’arrivo di Mazzarri e i primi movimenti sul mercato di gennaio passeranno inevitabilmente dalla scelta del nuovo tecnico sul modulo da adottare. Per le fasce i granata cercano un giocatore capace di giocare come esterno sia di difesa che di centrocampo e, come riporta Tuttosport, i primi nomi della lista sono Lazzari della Spal e Laxalt del Genoa. Da non escludere la pista che porta a Maggio, in scadenza con il Napoli. Per la mediana spunta invece il nome di Vainqueur, ex meteora della Roma adesso all’Antalyaspor in Turchia.