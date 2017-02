TORINO, INCONTRO CON IL REAL PER BELOTTI

9 febbraio 2017

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive di un interessamento del Real Madrid per Andrea Belotti. Il centravanti del Torino piace ai blancos e la prossima settimana il presidente granata Urbano Cairo dovrebbe incontrare Florentino Perez per discutere del trasferimento del "Gallo" in Spagna. Belotti ha una clausola rescissoria di 100 milioni di euro valida solo per l'estero, cifra che non sembra spaventare il Real.