TORINO, IL SUNDERLAND FISSA IL PREZZO PER NDONG

2 giugno 2018

Ritorno di fiamma per il Torino, che ha ricominciato a seguire il mediano Ndong dopo averlo già trattato nel 2016 quando giocava nel Lorient. Adesso – riporta Tuttosport – il gabonese è in cerca di riscatto dopo sei mesi in prestito al Watford senza mai giocare, per i granata l'affondo potrebbe partire presto e il Sunderland ha già fissato il prezzo per la cessione tra i 7 e gli 8 milioni di euro.