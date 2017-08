TORINO, IL MONACO PIOMBA SU BELOTTI

21 agosto 2017

Non è ancora finita la lunga estate di Andrea Belotti. Uscito dai radar del Milan ora il Gallo è entrato in quelli del Monaco. Il club francese, infatti, avrebbe individuato nell'attaccante del Torino l'erede di Kylian Mbappè per il quale il Psg è pronto a versare 140 milioni ai monegaschi. Con questa cifra il Monaco non avrebbe problemi a pagare e Cairo la clausola rescissoria da 100 milioni per liberare il bomber azzurro.