TORINO, IL BESIKTAS SI INSERISCE SU BRUNO PERES

17/06/2018

Il Torino sembrava vicinissimo all'acquisto di Bruno Peres dalla Roma. L'accordo con i giallorossi c'è da tempo, il brasiliano stava per accettare la proposta di ingaggio dei granata (1,5 milioni più bonus). Ma, come riportato da Tuttosport, c'è stato l'inserimento last minute del Besiktas, che ha proposto all'esterno un ingaggio superiore e l'affare è tornato in bilico.