TORINO: IDEA LA GUMINA E ULTIMATUM A BRUNO PERES

15/06/2018

Il Torino è interessato ad Antonino La Gumina, attaccante del Palermo attualmente in lotta per tornare in serie A. Secondo Tuttosport, inoltre, la società granata avrebbe anche lanciato una sorta di ultimatum a Bruno Peres, l’ex di turno (ora alla Roma) con il quale è già stata raggiunta l’intesa sulla base di un contratto quadriennale. Il giocatore però non ha ancora firmato.