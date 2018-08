TORINO, IAGO FALQUE SBOTTA: "MERITO PIU' RISPETTO"

20/08/2018

L’arrivo di Simone Zaza al Torino ha messo in forte dubbio la titolarità di Iago Falque nella squadra di Mazzarri. Lo spagnolo non ha gradito la cosa e si è sfogato al termine di Torino-Roma: “Qua al Toro ho dimostrato di essere un giocatore di buon livello, ho fatto due stagioni importanti e a volte meritavo più rispetto di quello che ho avuto. Alla fine del mercato in Spagna mancano dodici giorni e dobbiamo prendere una decisione. C'è una situazione diversa rispetto a quando ho iniziato il ritiro, adesso vedremo. Trovare un giocatore che fa dodici gol giocando da esterno ce ne sono pochi nella storia. Da fuori soprattutto mi aspettavo un po' più di rispetto, se me ne dovrò andare me ne vado a testa alta”.