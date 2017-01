TORINO: HILJEMARK ALTERNATIVA A CASTRO

12 gennaio 2017

Il Torino non vorrebbe spendere oltre sei milioni di euro per Castro, ma il Chievo non lo lascerebbe partire per meno di otto. Nel caso in cui questo affare non dovesse andare in porto, i Granata potrebbero puntare allora su Hiljemark del Palermo: i rosanero si accontenterebbero di un'offerta di cinque milioni.