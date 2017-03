TORINO, HART TRA PREMIER ED UN ALTRO ANNO IN GRANATA

8 marzo 2017

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il futuro di Joe Hart si divide tra un altro anno in prestito al Torino ed una big di Premier League. Il Manchester City, che detiene il cartellino, non sembra intenzionato a puntare sul portiere inglese nemmeno nella prossima stagione e preferirebbe cederlo ad una squadra che acquisterebbe il cartellino a titolo definitivo. Hart, invece, si è integrato al meglio in Italia e gradirebbe restare in granata, sebbene la possibilità di tornare a giocare la Champions League sia un'occasione allettante.