TORINO, HART: "CITY? VOGLIO SOLO GIOCARE"

10 marzo 2017

Joe Hart ha provato a fare chiarezza sul suo futuro. "Un ritorno in Premier League? Non direi che è in cima alla lista dei desideri. Il mio desiderio è quello di giocare per un club che vuole che io sia il suo portiere. Non ho ancora parlato con nessuno. La cosa migliore che ora posso fare è lavorare sodo, essere pronto ed allenarmi ogni giorno, fare del mio meglio per il Torino e fare del mio meglio in nazionale. Poi speriamo che il resto venga da sé", ha detto il portiere del Torino.