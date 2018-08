TORINO, FATTA PER SORIANO

16/08/2018

Dopo aver ceduto Mirko Valdifiori alla Spal, il Toro ha chiuso per Soriano. Il centrocampista arriva in granata dal Villarreal con la formula del prestito (un milione di euro) con obbligo di riscatto fissato a 14 milioni di euro in base alle presenze. L'ex Sampdoria dovrebbe arrivare in Italia a breve e domani sosterrà le visite mediche.