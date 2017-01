TORINO, FATTA PER MILINKOVIC JR.

28 gennaio 2017

Secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com, il Torino ha concluso l'acquisto di Vanja Milinkovic Savic, fratello del centrocampista della Lazio. L'ormai ex portiere del Lechia Varsavia sarà lunedì in Italia per le visite mediche e la firma e dalla prossima stagione difenderà i pali granata.