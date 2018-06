TORINO: DUELLO BOLOGNA-SPAL PER BONIFAZI

15/06/2018

Tanto mercato per il difensore classe '96 Kevin Bonifazi. Cresciuto tra le giovanili di Siena e Torino, per l'attuale centrale granata si registra l'interesse di Spal e Bologna. Il club estense è pronto a combattere con la squadra del neo-tecnico Inzaghi. Per Bonifazi sarebbe un ritorno in quel di Ferrara avendo già vestito la maglia biancazzurra nella stagione 2016-17.