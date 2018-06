TORINO, DOPPIO COLPO: BRUNO PERES E JUAN JESUS DALLA ROMA

4 giugno 2018

Due giallorossi nel mirino del Torino: Bruno Peres e Juan Jesus. Il club granata - racconta Tuttosport - vorrebbe piazzare un doppio colpo di mercato ingaggiando dalla Roma i due brasiliani. Bruno Peres sarebbe perfetto come esterno mancino della mediana a cinque di Mazzarri, così come Juan Jesus da esterno della difesa a tre. Per Bruno Peres sarebbe un ritorno in maglia granata.