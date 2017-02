TORINO, DIFFICILE LA CONFERMA DI HART: IL CITY CHIEDE 18 MILIONI

22 febbraio 2017

Il futuro di Joe Hart sarà difficilmente al Torino. Il Manchester City, detentore del cartellino del portiere inglese, vorrebbe cederlo solo a titolo definitivo. 18 milioni la cifra richiesta per l'estero, 25 per l'Inghilterra, con l'Arsenal che potrebbe tentare l'affondo in estate. Lo scrive La Stampa.