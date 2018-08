TORINO, DERBY TURCO PER LJAJIC

27/08/2018

Possibile futuro in Turchia per Adem Ljajic. L'attaccante, ai margini del progetto Torino, sarebbe ad un passo dalla cessione e dalla Turchia è pronto ad accendersi un vero e proprio derby per ottenerlo. Besiktas e Fenerbahce, secondo quanto riportato da Tuttosport, sono pronte a darsi battaglia per il serbo in questa ultima settimana di mercato.