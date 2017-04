TORINO, CONTE METTE GLI OCCHI SU ZAPPACOSTA

11 aprile 2017

L'ottima stagione di Davide Zappacosta con la maglia del Torino non sta passando inosservata: dopo aver conquistato la Nazionale, il terzino ex Avellino si è guadagnato la stima di molti top club europei tra cui il Chelsea di Antonio Conte: l'allenatore italiano, infatti, ha inserito Zappacosta tra gli obiettivi estivi, motivo per il quale Urbano Cairo sta seriamente valutando adeguamento e prolungamento del contratto, in scadenza nel 2019.