TORINO, CONTATTI CON IL BAYERN PER BELOTTI

16 febbraio 2017

Secondo quanto riferisce La Stampa, il Bayern Monaco si sarebbe inserito nella corsa ad Andrea Belotti. Il "Gallo" ha una clausola rescissoria valida solo per l'estero di 100 milioni, cifra che non spaventa il club bavarese, il quale ha avviato i contatti con il Torino per portare l'attaccante granata in Germania.