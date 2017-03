TORINO, CONTATTI CON IL BARCELLONA PER BELOTTI

15 marzo 2017

Secondo quanto riporta il settimanale spagnolo Don Balon, il Barcellona avrebbe avviato i contatti con il Torino per portare Andrea Belotti in blaugrana. Il "Gallo" ha una clausola rescissoria di 100 milioni sul proprio contratto valida solo per l'estero. Belotti avrebbe già rifiutato varie proposte dalla Premier League perchè aspetta solo la chiamata dei catalani.