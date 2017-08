Torino: colpo in difesa, preso N'Koulou dal Lione

5 agosto 2017

Rinforzo in difesa per il Torino . Dal Lione arriva Nicolas N'Koulou, nazionale camerunese classe 1990, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha vestito anche le maglie di Marsiglia e Monaco. Per quanto riguarda l'attacco, Niang , fischiato dai tifosi del Milan nel corso della sfida contro il Craiova, è sempre un obiettivo. La prossima settimana la dirigenza granata si rifarà avanti con una nuova offerta.

Mihajlovic può sorridere. Il colpo in difesa è arrivato, ed è un colpo a sorpresa, cui il ds granata Petrachi ha lavorato sotto traccia. Nelle scorse settimane gli indiziati principali a rafforzare la retroguardia granata erano infatti il milanista Paletta e Tonelli del Napoli. Non è escluso che uno dei due possa ancora arrivare sotto la Mole. N'Koulou, considerato uno dei migliori talenti del calcio camerunese, con la sua nazionale ha vinto l'ultima Coppa d'Africa, segnando un gol nella finale con l'Egitto. Adesso Miha aspetta un rinforzo in attacco. Nel mirino c'è sempre Niang, che il Milan vuole trattenere in rosa. "Ha buone possibilità di rimanere con noi perché mi sembra molto più maturo rispetto all'anno scorso", ha detto di lui Montella qualche giorno fa. Il Toro comunque un altro tentativo lo farà. E ai granata piace molto anche Cutrone, per cui starebbero studiando una soluzione 'alla Morata'. Secondo 'Tuttosport' il Toro vorrebbe il classe 1998 in prestito lasciando al Milan il diritto di recompra proprio come fecero Juve e Real per lo spagnolo.