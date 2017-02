TORINO: CHIESTO IN PRESTITO SKORUPSKI ALLA ROMA

18 febbraio 2017

Secondo quanto rivelato da Tuttosport, il Torino è intenzionato a chiedere in prestito alla Roma il portiere Lukasz Skorupski, ora in prestito all'Empoli. Il club granata a gennaio ha acquistato il promettente Vanja Milinkovic-Savic ed è alla ricerca di un titolare per un solo campionato così da permettere all'estremo difensore serbo di inserirsi gradualmente nella sua nuova realtà e poi diventare titolare dal 2018.