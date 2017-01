TORINO: CASTRO, DONSAH E BJARNASON PER IL CENTROCAMPO

20 gennaio 2017

Toro scatenato sul mercato: il primo nome per rinforzare il centrocampo è Lucas Castro del Chievo, valutato 7 milioni di euro e molto vicino ai granata. Gli altri nomi da tenere d'occhio sono Donsah del Bologna e Birkir Bjarnason, ex Pescara ed ora in forza al Basilea. Lo riporta Tuttosport.