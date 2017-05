TORINO: CAIRO "TELEFONATE PER BELOTTI? AI NUMERI SCONOSCIUTI NON RISPONDO"

6 maggio 2017

"Con Belotti c'è una clausola per l'estero e se questa non venisse pagata in Italia non vorremmo venderlo. Io gli consiglierei di rimanere almeno un anno, per lui e per la Nazionale. Se c'è stata qualche telefonata per lui? Io ai numeri sconosciuti non rispondo...". Parole del presidente del Torino Urbano Cairo a Premium Sport prima del derby con la Juve.