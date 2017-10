TORINO, CAIRO: "STIMA E FIDUCIA PER MIHAJLOVIC"

29 ottobre 2017

La vittoria contro il Cagliari ha riportato il sereno in casa Torino. E a fine partita il presidente granata Urbano Cairo ha confermato piene fiducia aa Mihajlovic: "A fine partita il nostro è stato l'abbraccio tra due persone che lavorano assieme da un anno e mezzo e si stimano reciprocamente. Io non ho mai pensato di allontanare Sinisa, ho piena fiducia in lui e nelle sue capacità".