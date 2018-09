TORINO, CAIRO: "QUANTO VALE MEITÉ? DIAMOGLI TEMPO"

18/09/2018

Urbano Cairo non vuole fissare il prezzo per Soualiho Meité. Il motivo? Lo ha spiegato lo stesso presidente del Torino: "Diamogli tempo. Ha fatto solo quattro partite, anche se ha fatto due gol, quindi, molto bene. È un giocatore che sta dimostrando qualità, ma per me conta molto di più la squadra".