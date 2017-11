TORINO, CAIRO: "NON USO IL TESORETTO SUL MERCATO"

13 novembre 2017

Urbano Cairo ha allontanato ogni possibilità di investimenti particolari sul mercato di gennaio del Torino. "Abbiamo una squadra già buona, ottima per quanto riguarda i titolari. Magari possiamo fare qualcosa per le seconde linee, ma il Torino è sicuramente adatto ad ambire all'Europa. Non c'è da fare nessuna spesa del tesoretto, non ci sono obblighi, a meno che ci sia qualche possibilità", ha detto il presidente granata.