TORINO, CAIRO: "NON TRATTIAMO OKAKA"

8 gennaio 2018

Urbano Cairo è intervenuto in radio per parlare di mercato. Il presidente del Torino chiude, per ora, ogni strada che porta a Okaka: “Non abbiamo una trattativa avviata, abbiamo Belotti e come alternativa c'è Niang sul quale abbiamo investito molto. Quando hai un titolare e un'alternativa non prendi un giocatore importante per farlo giocare pochi minuti. Ne parlerò con Mazzarri, che sarà coinvolto sul mercato una volta che avrà valutato la rosa”.