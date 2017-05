TORINO, CAIRO: "NESSUNA OFFERTA PER BELOTTI"

15 maggio 2017

Urbano Cairo ha ribadito il suo pensiero sul futuro di Belotti. "Non abbiamo ricevuto offerte particolari, c'è molta gente che viene a vederlo. Noi abbiamo tutta l'intenzione di tenerlo, è un giocatore importante per noi. Credo che anche lui rimanga volentieri, a meno che non mi dica cose diverse che non mi ha mai detto e non credo dica", ha detto il presidente granata.