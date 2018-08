TORINO, CAIRO: "LJAJIC VIA? DECIDE LUI"

28/08/2018

Adem Ljajic non è in vendita per il Torino ma se fosse il giocatore stesso a chiedere la chiedere la cessione il club granata non direbbe di no. E’ questo in sostanza il concetto espresso da Urbano Cairo, presidente dei piemontesi, a Radio 24 sul futuro del fantasista corteggiato dal Besiktas: “Io Adem l'ho acquistato due anni fa, a me piace moltissimo. Si tratta solo di capire se anche lui, visto che la squadra si è molto potenziata e abbiamo tenuto tutti, accetta di restare nel gruppo senza pretendere un posto fisso. Dipende molto da lui e dalle sue aspettative. Se dovesse partire, è solo perché non vogliamo giocatori scontenti. In spogliatoio serve concordia”.