TORINO: CAIRO "LJAJIC RESTA. DONSAH? CI STIAMO RAGIONANDO"

29 gennaio 2018

"Ljajic è un nostro giocatore importantissimo. Il mister fa scelte anche in base a situazioni fisiche, ha avuto un infortunio e si è appena ripreso. Il mister comunque lo tiene in grande considerazione e avrà le sue opportunita'. Resta a Torino certamente. Abbiamo rifiutato offerte importanti". Così il presidente del Torino, Urbano Cairo, arrivando all'assemblea elettiva Figc a Fiumicino. "Donsah? Abbiamo ancora tre giorni di tempo. E' un giocatore che stiamo valutando, non è detto che arrivi ma ci stiamo ragionando", conclude.