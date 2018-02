TORINO, CAIRO: DONSAH? MAZZARRI GLI HA TELEFONATO, LUI DORMIVA

2 febbraio 2018

Sembrava fatta, ed invece alla fine Donsah è rimasto al Bologna: niente Torino, come tutto faceva supporre. Il presidente granata Cairo, in un'intervista rilasciata al Corriere di Torino, ha raccontato un retroscena dell’ultim’ora: “Preferiva stare al Bologna. Mazzarri, autorizzato dalla società rossoblù, mercoledì gli ha anche telefonato per capire cosa volesse fare, ma Donsah non ha risposto. Pare dormisse".