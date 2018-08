TORINO, CAIRO: "CHI PARTE TRA NIANG E LJAJIC? VEDREMO"

26/08/2018

"Chi parte tra Niang e Ljajic? Non lo so, dipenderà. Sono giocatori importanti con squadre che li seguono. Vediamo se ci saranno cose interessanti per loro o per noi in questi ultimi giorni. Iago? Non si tocca". Lo ha detto il presidente del Torino Urbano Cairo ai microfoni di Sky prima della sfida contro l'Inter.