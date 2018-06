TORINO, CAIRO BLINDA SIRIGU E BELOTTI DALL'ASSALTO DEL NAPOLI

16/06/2018

Il Napoli, alla ricerca di rinforzi sul mercato, sta guardando anche in casa Torino. Non soltanto per il portiere Salvatore Sirigu, ma anche, come riporta Tuttosport, per Andrea Belotti, che piacerebbe molto a Carlo Ancelotti. Il presidente granata Urbano Cairo, tuttavia, non sembra intenzionato a cedere, soprattutto per il centravanti per il quale sono state smentite seccamente le voci di addio.