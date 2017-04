TORINO, CAIRO: "BELOTTI? SPERO NON ARRIVINO I 100 MLN"

24 aprile 2017

Urbano Cairo ha scherzato sul futuro di Belotti. "Mi faccio sempre dare l'elenco degli accrediti, e ho visto che sono venuti a vedere le nostre partite gli addetti di tante belle squadre. Per il momento, però, nessuno mi ha telefonato per chiedermi Belotti. Cento milioni sono tanti e spero non arrivino. Se così sono contento che rimanga con noi", ha detto il presidente granata a Radio 24.