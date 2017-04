Torino, Cairo: "Belotti farebbe bene a restare un altro anno"

20 aprile 2017

Il patron del Torino, Urbano Cairo si tiene stretto Andrea Belotti: "'L'ho già detto tantissime volte, ha una clausola a 100 milioni. Se non arriva nessuno a portare i valori della clausola e lui, anche se qualcuno arriva, non è d'accordo ad andare via io me lo tengo volentieri. Per quanto mi riguarda dovrebbe rimanere almeno ancora un anno al Torino, per fare un grande campionato prossimo e andare ai mondiali con un grande campionato alle spalle".